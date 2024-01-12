الشباب والرياضة تستعد لإطلاق مبادرة "يوم الخير" بمرحلتها الرابعة بالمحافظات

تواصل وزارة الشباب والرياضة استعداداتها لتدشين مبادرة يوم الخير، في مرحلتها الرابعة لمواجهة طقس الشتاء البارد ، حيث تستمر الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية بتنفيذها بالمحافظات.

تقوم مراكز الشباب بالمحافظات بالعمل المتواصل لجمع الملابس الشتوية والبطاطين وفرزها لتغليف المناسب منها.

وفي مراكز شباب السيوف والنصر بمحافظة الإسكندرية قامت فتيات أندية الفتاه والمرأة بتجميع الملابس، في حين كثف مركز شباب الاستاد بمحافظة بورسعيد ومركز شباب التجمع الأول بمحافظة القاهرة، عمليات التجميع وفرز ما يصلح منها بجانب استلام عدد من البطاطين ومستلزمات الشتاء الأخرى.



تأتي هذه المبادرة تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ،ويتم تنفيذها في مرحلتها الرابعة ، ويذكر أن المراحل الثلاثة السابقة تمت خلال عيدي الفطر والأضحى وبداية المدارس ، ولاقت إستحساناً للدور المجتمعي الذي إستطاعت أندية الفتاه والمرأة بالقيام به في كمساهمة في الأنشطة التي تخدم المجتمع.

مبادرة "يوم الخير" بمرحلتها الرابعة بالمحافظات

مبادرة "يوم الخير" بمرحلتها الرابعة بالمحافظات