إصابة صاحب محل زيوت سيارات ونجله في حريق بالبلينا

أصيب صاحب محل زيوت في العقد الرابع من العمر ونجله في الثالثة عشرة من عمره يقيمان بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج بحروق متفرقة بالجسم في حريق اندلع في محل زيوت خاص بهما بسبب ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية وجرى نقلهما للمستشفى المركزي للعلاج وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده قبل أن يمتد للمحلات المجاورة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء مساعد الوزير لأمن سوهاج إخطارا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة البلينا بلاغا بنشوب حريق بمحل زيوت سيارات دائرة المركز .

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بمحل زيوت سيارات كائن بالطابق الأرضي بعقار ملك "ج . ا . س . س" 40 سنة صاحب محل زيوت ومقيم بذات الناحية وتم الدفع بسيارات إطفاء والسيطرة علي الحريق وإخماده .

نتج عن الحريق إصابة كل من :- مالك المحل بحروق بالساعدين ونجله "يسي . ج . ا" 13 سنة طالب ومقيم بذات الناحية بحروق بالوجه والقدمين أثناء محاولتهما إخماد الحريق وتم نقلهما لمستشفى البلينا المركزي

وبسؤال مالك المحل قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من أحد التوصيلات العشوائية بالمحل ونفى الشبهة الجنائية وأضاف باحتراق كمية من زيوت السيارات .

تم إخطارا الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .