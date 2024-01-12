انطلاق رحلة طواف أفريقيا 2024 من أمام أهرامات الجيزة وماراثون مصر الدولي في دورته ال 31 بالأقصر

تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، انطلقت، صباح اليوم من أمام أهرامات الجيزة، رحلة طواف أفريقيا 2024 "رحلة بالدراجات الهوائية" والتي تنظمها شركة مراسي للسياحة بالتعاون مع فريق أب وورد.

وتستغرق مدة هذه الرحلة داخل الأراضي المصرية قرابة ال 13 يوم، يمُر المشاركين خلالها على عدد من الأماكن الأثرية والسياحية في محافظات كل من القاهرة، والجيزة، والسويس، والبحر الأحمر، وقنا، والأقصر، وأسوان حتى معبر الحدود السودانية عبر منفذ وادي حلفا لاستكمال الرحلة التي تمتد لمدة ثلاثة أشهر.

ويشارك في "رحلة طواف أفريقيا 2024 رحلة بالدراجات الهوائية" حوالى 50 دراج من عدة دول وهى " مصر، وأمريكا، وكندا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا).

وفي سياق متصل، انطلق، صباح اليوم، ماراثون مصر الدولي في دورته ال 31 من البر الغربي بمدينة الأقصر تحت رعاية وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بمشاركة أكثر من 100 متسابق من عدة جنسيات أوروبية وعربية.

وقد انطلق المارثون من أمام معبد حتشبسوت بالدير البحري ثم إلى وادي الملوك مروراً بمعبد مدينة هابو وتمثالي ممنون ثم العودة مرة أخرى إلى معبد حتشبسوت.

ويعد هذا الماراثون أحد الأحداث الدولية المدرجة بأجندة الاتحاد الدولي لسباقات الطرق AIMS.

وأكدت إيمان عبد الرحمن مدير عام الإدارة العامة للتوعية السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، على حرص الهيئة على رعاية مثل هذه الأحداث، في إطار استراتيجية الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري ومنتجاته السياحية المتنوعة والتي من بينها منتجي السياحة الرياضية والسياحة الثقافية، كما أن رحلة طواف أفريقيا وماراثون مصر الدولي يمران على عدد من الأماكن الأثرية مما يساهم في الدعاية و إلقاء الضوء على منتج السياحة الثقافية الذي يعد من المنتجات السياحية التي تركز الوزارة على الترويج لها وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، حيث تتضمن هذه المنتجات أيضاً منتجات السياحة الشاطئية، وسياحة المغامرات وخاصة أنشطة الغوص وسياحة العائلات والسياحة الثقافية والترفيهية معاً.

