محمود فقد بصره منذ عامين وأصبح اشهر صانع عطور

في قرية القلج التابعة لمركز الخانكة بمحافظة القليوبية يعيش الشاب محمود جمال السيد حامد حيار والذى يبلغ من العمر ٣٠ عاما .

يقول " محمود " أنه كان يعمل في مغسلة سيارات وسائق توك توك من أجل الانفاق على ابنتيه كريمه وزينب وزوجته بسمه وكان يعمل بجد ويمتلك حالة من القناعة والرضا وخلال عودته تعرض لحادث منذ عامين تم نقله على إثرها لمستشفى جامعة عين شمس وفقد بصره منذ عامين .

مضيفا بقوله إنه لم ييأس وخاصة في ظل دعم زوجته ورفيقه دربه وحياته بسمه احمد وام ابنتيه الصغيرتين كريمة وزينب فقرر أن يطبق ما تعلمه خلال عمله في مغسلة السيارات والاستماع إلى مقاطع الانترنت وان يقوم بتنفيذ مشروع لصناعة منظفات وملمعات السيارات والاسطح الجلدية والخشبية والديكورات

واستطرد " محمود" أنه قرر تسميه منتجه باسم نجلته الاولى كريمة والتى لم يرى غيرها

متمنيا أن يعود له بصره ويتم علاجه

ومناشدا وزير الصحة اصدار قرار بعلاجه

ووزير التضامن بصرف معاش له ولأسرته تساعده على المعيشة وان يتدخل مسئولى المحافظة لمساعدته

واضاف أنه يتمنى أن تعود له الحياة وأن يرد جزيل كل من وقف بجانبه واولهم زوجته .

بطل رغم الألم

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