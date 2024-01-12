مجسم ولافت.. بوسي تثير حيرة جمهورها

خضعت المطربة الشعبية بوسي لجلسة تصوير جديدة، وحرصت على مشاركة متابعيها بعض الصور عبر الإنستجرام؛ لتتصدر اهتمامهم من جديد.

بوسي تتألق بالألوان الزاهية اللامعة

وبدت بوسي بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة مجسمة تنتمي لصيحة ألوان شولدر، مصممة من قماش ناعم بلون البنفسج الغامق، ونسقت عليه بنطال هاي ويست باللون السيلفر يتوسطه حزام عريض صمم من حبات الكريستال بالكامل، لتتصدر الاهتمام بمواكبة موضة 2024.2025، الإطلالة عكست قوامها الممشوق ووزنها المثالي، فيما انتعلت حذاء بكعب عال.

وتزينت ببعض الاكسسوارات اللافته لتبرز جمال إطلالتها العصرية الجذابة وتثير حيرة جمهورها من جديد.

أما من الناحية الجمالية، اختارت ترك خصلات شعرها الأسود الانسيابي منسدلة بحرية فوق كتفيها دون تكلف، ووضعت مكياجًا صاخبًا مرتكزًا على الألوان الترابية مع الايشادو البنفسج فوق جفنها والكحل والماسكرا لتعكس جمال ملامحها ولون النود الغامق في الشفاه.



بوسي



بوسي (الاسم الحقيقي: ياسمين محمد شعبان)، ولدت في 1 سبتمبر 1981 مغنية شعبية وممثلة مصرية. ولدت في القاهرة، بدأت الغناء بالملاهي والمراقص الخاصة بعمر صغير، ولكنها انطلقت بقوة بعام 2012 بأغنية شعبية حملت اسم «آه يا دنيا» ولمع اسمها خلالها حتى اتجهت للتمثيل.

وانطلقت بقوه في تمثيل الأفلام وهذا ما جعلها أيضا تتجه للمسلسلات وكانت أولى تجاربها في مسلسل حالة عشق.

بوسي

بوسي