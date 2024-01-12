رياضة الشرقية تبحث سبل تطوير مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان

التقى الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، بأعضاء مجلس إدارة مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، بحضور أعضاء اللجنة العليا للاستثمار، وذلك لبحث موقف جميع المشروعات الاستثمارية بالمركز، واستغلال موارد المركز.

وخلال الإجتماع، أكد وكيل الوزارة على تقديم المديرية الدعم والمساندة لمجلس ادارة مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان، كونه أحد الهيئات الشبابية التي تتمتع بوجود مساحات كبيرة تخدم قطاع كبير من المواطنين بمدينة العاشر من رمضان، مطالباً مجلس الإدارة بوضع رؤية وآليات جديدة توفر موارد ذاتية للمركز، للإنفاق منها على تطوير الخدمات المقدمة، والأنشطة والمشروعات المُنفذة داخل المركز .

وتناول اللقاء الحديث حول العديد من الموضوعات منها: المشروعات الإستثمارية بالمركز ، وكيفية تنمية موارد المركز بإستغلال الأماكن الشاغرة، وسبل تشجيع عمليات الطرح الاستثماري، ومناقشة العديد من الحلول والمقترحات المناسبة، لتذليل العقبات أمام المجلس فى مختلف القطاعات.

وأعرب أعضاء مجلس الإدارة عن سعادتهم بالتعاون المثمر والفعال مع المديرية، لصالح تطوير منظومة العمل، والإرتقاء بها فى مختلف المجالات.

وفى نهاية الاجتماع، جدد وكيل الوزارة تأكيده على دعم الوزارة والمديرية للمركز، وتقديم المساندة لهم في وضع خطة تطوير فى مختلف الخدمات المقدمة للاعضاء بجانب الدور الخدمي والإجتماعي المُقدم لأعضاء الجمعية العمومية ورواد مركز التنمية الشبابية بالعاشر من رمضان.