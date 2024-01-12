المنتخب الأولمبي يخوض مرانه في العاصمة

خاض المنتخب الأوليمبي لكرة القدم بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني تدريبه الأول أمس فى معسكره المغلق بالعاصمة الإدارية قبل سفره يوم الاثنين المقبل إلى الإمارات للمشاركة فى دورة دبي الدولية الودية من 17 الى 27 يناير الجاري بمشاركة منتخبات : مصر والسعودية والإمارات وقطر والعراق.. ويأتي ذلك ضمن استعداداته لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 .





شارك فى تدريب اليوم كل اللاعبين وهم : حمزة علاء و على الجابري و محمد سيحا فى حراسة المرمى .. محمد طارق و حسام عبد المجيد و كريم الدبيس و محمد حمدي و أحمد محمود و أحمد حسام و محمد مغربي و أحمد رضا و أحمد عيد فى خط الدفاع .. ومحمود صابر و أحمد عاطف قطة و مصطفى سعد ميسي و عمر خضر و أحمد نادر حواش و عمر الساعي و ماجد هاني و محمد شحاتة و محمود جهاد فى الوسط وحسام أشرف و أسامة فيصل فى الهجوم.



شمل الجهاز الفني للمنتخب كل من : ميكالى المدير الفني وتياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب حراس ومحمود حرب المدير الإداري وليوناردو مخطط أحمال وجواو بيدرو محلل أداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامي وخالد سرحان المترجم ود.صلاح عاشور للعلاج الطبيعي والتأهيل ، ومحمد احمد واحمد شوقي للتدليك ، وعيد سليمان مسئول مهمات .



ووجه ميكالى الشكر إلى د.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة الأستاذ جمال علام لحرصهم على إقامة المعسكر فى العاصمة الإدارية وتهيئة كافة الاجواء الإيجابية للمنتخب قبل مغادرته الى الامارات .

