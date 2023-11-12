ثلاثي المقاولون العرب في قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر نوفمبر

أعلن روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، قائمة اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للدخول في معسكر نوفمبر استعدادا لأولمبياد باريس 2024.

وضم المنتخب ثلاثي المقاولون العرب محمد سيحا وزياد فرج وأحمد فوزي.

يأتي هذا في ظل سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة الكابتن شوقي غريب بمنح الفرصة لللاعبين الصاعدين مع الفريق الأول.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء، علي الجابري، محمد أحمد سيحا، محمد نديم.

خط الدفاع: محمد أشرف، محمد طارق، حسام عبد المجيد، كريم الدبيس، محمد حمدي، أحمد محمود، أحمد حسام، محمد مغربي، أحمد عيد، عمر فايد.

الوسط: محمود صابر، أحمد عاطف قطة، مصطفى سعد ميسي، أحمد نبيل كوكا، زياد فرج، أحمد فوزي، أحمد نادر حواش، عمر ممدوح، وليد علي فرج، محمد شحاتة، مصطفى أشرف.

الهجوم: أسامة فيصل، حسام أشرف بلال مظهر.