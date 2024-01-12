إيران تنشر مشاهد توثق سيطرتها على باخرة أمريكية في الخليج

نشرت البحرية الإيرانية مقطع فيديو يوثق لحظة سيطرتها على باخرة أمريكية في الخليج.

على جانب آخر، قال محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لانصار الله " الحوثيين "، إن عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة.

وأضاف : " نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

قال القيادي بأنصار الله الحوثيين - عبد الله بن عامر، إنه على واشنطن ولندن تحمل مسؤولية عسكرة البحر الأحمر.

أضاف عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله حزام الاسد، أن القوات الأميركية حددت ساعة الصفر لكن قيادتنا هي التي ستحدد مسرح العمليات

بينما على الجانب الأمريكي قال النائب الأمريكي رو كهانا : "كان على الرئيس أن يتوجه إلى الكونغرس قبل جرنا في نزاع جديد"

وأضاف العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "رو كهانا"، بأنه كان على الرئيس جو بايدن أن يتوجه إلى الكونغرس قبل توجيه الضربات إلى اليمن.