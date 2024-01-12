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ارتكبتم حماقة.. أول رد من جماعة الحوثي بعد الضربة الأمريكية البريطانية حزب الله يُدين القصف الأمريكي البريطاني على اليمن
الجمعة 12 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ارتكبتم حماقة.. أول رد من جماعة الحوثي بعد الضربة الأمريكية البريطانية

محمد عبدالسلام الناطق
محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لأنصار الله "الحوثيين"

قال محمد عبدالسلام الناطق الرسمي لانصار الله " الحوثيين "، إن عدوان أمريكي بريطاني سافر تعرضت له الجمهورية اليمنية حماية لإسرائيل ولوقف عمليات اليمن المساندة لغزة، وقد ارتكبوا حماقة بهذا العدوان الغادر، ومخطؤون إن فكروا أنهم سيردعون اليمن عن مساندة فلسطين وغزة، فاليمن مستمر في موقفه الديني والإنساني وسيظل إلى جانب غزة بكل ما يستطيع، ولن يزيده هذا العدوان إلا صلابة وقوة.
وأضاف : " نؤكد أنه لا مبرر أبدا لهذا العدوان  على اليمن، فلم يكن من خطر على الملاحة الدولية في البحر الأحمر والعربي، والاستهداف كان وسيبقى يطال السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة.

قال القيادي بأنصار الله الحوثيين - عبد الله بن عامر، إنه على واشنطن ولندن تحمل مسؤولية عسكرة البحر الأحمر.

أضاف عضو المجلس السياسي في حركة أنصار الله حزام الاسد، أن القوات الأميركية حددت ساعة  الصفر لكن قيادتنا هي التي ستحدد مسرح العمليات

بينما على الجانب الأمريكي قال النائب الأمريكي رو كهانا : "كان على الرئيس أن يتوجه إلى الكونغرس قبل جرنا في نزاع جديد"

وأضاف العضو في مجلس النواب الأمريكي عن الحزب الديمقراطي "رو كهانا"، بأنه كان على الرئيس جو بايدن أن يتوجه إلى الكونغرس قبل توجيه الضربات إلى اليمن.

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