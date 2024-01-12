بعد تصريحاتها الجريئة.. فوز الفهد تظهر بدون فلتر (فيديو)

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للناشطة الكويتية “ فوز الفهد ” ، تظهر فيه بجمالها الطبيعى وبدون فلتر أثناء تواجدها فى أحدى الحفلات بالقصيم.

جمال فوز الفهد “بدون فلتر”:

ظهرت “فوز الفهد” فى الفيديو وهي تقف أمام بعض المعجبات المجتمعين حولها لالتقاط صور تذكارية معاها، وتفاعل عدد كبير من المتابعين بالإعجاب بجمالها الجذاب وإطلالتها الرائعة وتواضعها مع الجمهور.

فوز الفهد بدون فلتر من تواجدها بالقصيم 🥺❤️.

pic.twitter.com/wvcg3UgVce — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 5, 2024

اعترافات فوز الفهد الجريئة:

يذُكر أن الناشطة الكويتية “فوز الفهد تصدرت تريندات موقع التدوين العالمى مؤخرًا” لظهورها ضيفة في بودكاست دانة كاست Dana Cast الذى تقدمه دانة الطويرش،كشفت فيه عن كثير من أسرار حياتها الشخصية والزوجية والعملية.

كشفت “فوز الفهد ” انها عملت في عيادة طبيب تجميل وهي بعمر السادسة عشرة، حتى تستطيع الخضوع لعملية تجميل بالأنف، قائلة:"كنت أبي أسوي خشمي، اشتغلت عند عيادة دكتور كان عمري 16 سنة" ، مشيرة إلى أنها كانت أول عملية تجميل تخضع لها في حياتها.

فوز الفهد :



"وعمري ١٦ سنة اشتغلت عند دكتور عشان يسوي خشمي" pic.twitter.com/SotZffSK21 — Gorgeous (@gorgeous4ew) January 4, 2024

أضافت:" وبعدها بعمر الـ18 بعد ما تخرجت في الجامعة اشتغلت في جريدة وبالجريدة شوي بلشت السوشيال ميديا، وبعد السوشيال ميديا خلاص شوي شوي حققت نفسي".

وكانت من أبرز تصريحات " فوز الفهد بالبرنامج هو تعبيرها عن ندمها بسبب صرف أموال طائلة على الملابس والحقائب، مشيرة إلى أنها فوجئت فى أحدى المرات بإنفاق 133 ألف دولار أمريكي لشراء سترة.

متحمسه أرجع البيت اشوف اللقاء🤍🤍🤍

فوز الفهد ودانا الطويرش حلوين بزيادة تبارك الرحمن هنا في هاللقاء pic.twitter.com/9rSlOyUpIK — كازان (@Gazan241) January 3, 2024

تابعت قائلة: "أني كنت شوي تافهة لكن هذا الأمرتغير كثيراً الآن خاصة بعد مجيء أولادى إلى الحياة، صرت أحافظ على فلوسي ما عاد تهمني السيارات والشنط، كانت هذه المرحلة حلوة والحين صارت مو مهمة".

فى نهاية حديثها أثارت “فوز الفهد” الجدل حول وجود خلاف بينها وبين عائلتها، بعد ردها على سؤال من يستحقون الثقة في حياتها، قائلة:" هناك أشخاصاً محدودين وهم زوجها وأطفالها ووالدها، ومن أصدقائها فقط دانة الطويرش نفسها ونورة العميري".

فوز الفهد :



كل مشروك مفقور ، واللي خايف يخسر شخص لايشاركه. pic.twitter.com/bW5OJL5RLo — Trend pase (@trend_pase) January 7, 2024

من هى فوز الفهد:

فوز الفهد من أهم نشطاء الموضة ، حيث امتلكت شهرة واسعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سناب شات، إنستغرام، وتويتر، واصبح اسمها ذات قيمة مميزة بين مشاهير الخليج عامة.

بدأت قصة نجاحها في تقديم النصائح للمراهقات حول اختيار الملابس والمكياج الذي يناسب جمالهم وجسدهم، وكانت تشارك يومياتها البسيطة، واستمرت في ذلك العمل حتى إن وصلت إلى الشهرة.