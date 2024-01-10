غادة عبد الرازق تحمس جمهورها بـ"صيد العقارب".. شخصية جديدة وحبكة درامية مختلفة في رمضان

تحرص الفنانة غادة عبد الرازق على المشاركة ضمن السباق الرمضاني، بأدوار مميزة، تفرض فيها شخصيتها وتتماشى مع طباعها، لتقدم الدور بكل صدق وإحتراف، يلامس القلب، ليحقق نسب مشاهدات عاليه ونجاح كبير، وهذا ما تحضر لها في رمضان 2024.







الفنانة غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق تحمس جمهورها بمسلسلها الجديد في رمضان 2024

وتحمس غادة عبد الرازق جمهورها بمسلسلها الجديد التي ستشارك فيه لتخوض به موسم رمضان 2024، ويحمل اسم "صيد العقارب" وهو الإسم المؤقت له، ويجمع فيه الكثير من الشخصيات بحبكه درامية تجذب المشاهد.





وأكدت غادة عبد الرازق أنها تحب الشخصيات القوية، والتي تتناسب مع شخصيتها الحقيقية وطباعها، علاوة على أنها تحمل معانٍ ودروس مستفادة للمشاهد، وعلى الرغم من ذلك، إلا أنها ستفاجيء جمهورها بلون جديد لم تسبق بتقديمه في أية شخصية سبقت لها في أعمالها الدرامية، خلال السنوات الماضية.





وأوضحت سر تحمسها لهذا العمل، أنها تجسد دور يحمل تفاصيل مختلفة تمامًا، يفاجيء جمهورها، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجابهم وقت عرضه لأنه يضم فنانين عظام.





وعن اختيار إسم صيد العقارب للمسلسل، كشفت أنه دائمًا يكون أصعب شيء في الحياة لدغة الثعبان وصيد العقرب، وقصة المسلسل تدور حول نفس المعنى.





وتتعاون الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل "صيد العقارب" مع نجوم عظام في مصر والشرق الأوسط، فيشاركها البطولة: ماجد المصري، ومنال سلامة، وأحمد ماهر، ورياض الخولي وسيمون ومحمد علاء جاميكا وتأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.





ونشرت غادة عبد الرازق سيناريو الحلقات الأربعة الأولى من العمل، فكان مدون على الحلقة الأولى: "مسلسل صيد العقارب (اسم مؤقت) الحلقة الأولى تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد حسن".





إلى جانب صورة لتورتة بدء التصوير وصور آخرى لفريق عمل المسلسل وهم يحتفلون ببدء التصوير ترويجًا واستعدادًا لعرضه ضمن موسم دراما رمضان 2024.





وعبرت غادة عبد الرازق عن سعادتها بمقابلة الفنانين المهمين بالنسبة لها والتقطت صورًا معهم، وأظهرت مدى تحمسها للعمل، فظهرت بإطلالة جذابة وشبابية مميزة، تبدأ بها تحضيراتها الخاصة بالتصوير والبروفات مع طاقم العمل.





وكانت غادة عبد الرازق قد نافست في موسم رمضان الماضي 2023، بمسلسل "تلت التلاتة"، وقدمت فيها 3 شخصيات توأم (فريدة، فريال، فرح)، ويدور أحداث المسلسل في إطار درامي، يتناول العمل قصة ثلاث أخوات توأم تعمل كل منهن في مهنة مختلفة، وتدور بينهن العديد من الأحداث المثيرة.

وشاركها البطولة مي سليم، ومحمد القس، وليلى زاهر، وأحمد مجدي، والراحل مصطفى درويش، نجوى فؤاد، تامر فرج، إخراج حسن صالح، وتأليف هبة الحسيني.



وحققت غادة عبد الرازق نسبة مشاهدة عالية لمسلسلاتها السابقة، أبرزها: "ضد مجهول"، "الخانكة"، "أرض جو"، "الكابوس"، "مع سبق الإصرار"، و"زهرة وأزواجها الخمسة".