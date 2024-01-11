رامي جمال يستكمل إصداراته الشتوية بـ "وانا بفارق"

يواصل الفنان رامي جمال سلسلة أغاني الفراق التي اتبعها في نهاية 2023 حتى الآن، بإعلانه عن أغنية “وانا بفارق”، عبر حساباته الرسمية المختلفة على مواقع التواصل الإجتماعي.

موعد طرح أغنية وانا بفارق لرامي جمال

أغنية وانا بفارق هي الثالثة من سلسلة رامي جمال عن الفراق، والتي سيتم طرحها خلال الأيام القليلة القادمة عبر موقع الفيديوهات الشهير وكامل المنصات الموسيقية.

بدايةً من الديو مع الفنان فريد الذي حمل عنوان “أهي مشيت ” التي اجتازت المليون مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها "أهي مشيت .. وسابت قلبي من غيرها بدون ولا حل نعيش ولا.. أنا وهو نموت ولا الحنين هيقل مجاوبتنيش وأنا من أصله مسألتش ومش عارف أنا هعمل في بعدها ايه هتنساني؟ متنساني مفيش فايدة قلبي مفيش غير الموت اللي هينسيه بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني يا أيامنا.. أمانة عليكي طارديها في ليالي البعد انا في عرضك يا أيامنا تلمينا في يوم على بعض قولولها لمين في بعدك عنه هيفضفض؟ وعاتبيها وفي ايديكي هاتيها اوام وعن حالي وأحوالي ماتحكيلها روحي قوليلها صدعني عليكي كلام بعدك كسر ضهري.. فينك وحشتيني.. بعدتي بس انتي عمرك ماسبتيني مرسومة فوق كفي.. وياريته بيكفي.. متصورة في قلبي ومنورة في عيني".

ولم تسلم الأغنية الجديدة “دوخناك يافراق" التي سيقدمها مع زوجته ناريمان من أجواء الفارق، والتي سجلت أكثر من ربع مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وتقول كلماتها "يا فراق تعالي..رجعتنا و محصلش جديد زعلنا اهو بيكبر و يزيد بقينا نستحلي الوجع و بقينا بندور عليه يا فراق تعالي..مفيهاش المره دي رجوع ملك ايديك أنا هبقي طوع نفسنا وياك انقطع بنروح ف ايه و نرجع ف ايه دوخناك يا فراق معلش احنا الاتنين اسفين و مفيش عِشره و خوف من بكره هيعملوا فيك أسافين و بوصيك لو يوم حنينا..متصدقناش تبّت فينا لا أنا ولا هو ف يوم هنعمر مع بعضنا ساعتين .. يا فراق تعالي من بعض احنا استكفينا بقيت قريب اوي لينا بقينا عشاق من ورق و الحب ملناش دعوه بيه يا فراق تعالي…ولا حد فينا خلاص باقي.. و ملكش ذنب ف ده نهائي معلش عاملينلك قلق و علينا زعلان بس ليه ؟!