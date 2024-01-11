غلق باب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب الترشح لأعمال رئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.
وفتحت وزارة التربية والتعليم باب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وحتى اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.
وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة الأعوام السابقة.
رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل طلب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.
وأمكن الترشح لرئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 (من هنا).
شروط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024
- الحصول على مؤهل عال بالنسبة لرئيس اللجنة في امتحانات الثانوية العامة 2024 ويفضل ذلك بالنسبة لوكيل اللجنة.
- أن يكون كل من رئيس لجنة امتحانات الثانوية العامة 2024 وكيل اللجنة شاغلا للدرجة الوظيفية الأولى أو ما يعادلها من وظائف المعلمين معلم أول "أ" على الأقل .
- الحصول على تقدير ممتاز بالنسبة للخاضعين للقانون رقم 81 لسنة 2016 بشان الخدمة المدنية وتقدير كفا للخاضعين للقانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين.
- خبرة في أعمال امتحانات الثانوية العامة لا تقل عن ثلاث سنوات في وظيفة اشرافيه داخل لجنة الإدارة اولجنة النظام والمراقبة رئيس قسم (حجرة) أو وكيل قسم (حجرة ).
- توافر سمات شخصية وقيادية للنهوض بالعمل في امتحانات الثانوية العامة.
- ألا يكون مدير عام إدارة تعليمية حرصا على الصالح العام .
- ألا يكون من العاملين بالمدارس الثانوية التابعة للجنة المرشح لها .
- ألا يكون لديه أقارب من العاملين باللجنة المرشح في امتحانات الثانوية العامة لها حتى الدرجة الرابعة.
- التقدم بمقترح لتطوير منظومة العمل للمكان المرشح اليه .
- ألا يكون من العاملين بالتوجيه الفني المشرف على مدارس الثانوي العام التابعة للجنة
- ألا يكون المتقدم لرئاسة أو وكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 من المحالين للمعاش قبل 31 أغسطس من ذات العام.