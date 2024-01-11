غلق باب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

أغلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس، باب الترشح لأعمال رئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024.

وفتحت وزارة التربية والتعليم باب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة بدءًا من يوم الخميس الموافق 4 يناير 2024، وحتى اليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يمكن الترشح للعمل كرئيس أو وكيل للجنة الادارة ولجنة النظام والمراقبة لامتحانات شهادة اتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024 بالضوابط والشروط الخاصة بتلك الأعمال أسوة الأعوام السابقة.

رابط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط رسمي لتسجيل طلب الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024.

وأمكن الترشح لرئاسة ووكالة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024 (من هنا).



شروط الترشح لرئاسة لجان امتحانات الثانوية العامة 2024