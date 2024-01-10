كشف الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إتاحة فرص متعددة في تقييم الثانوية العامة بالنظام الجديد.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الرؤية العامة لتطوير منظومة المرحلة الثانوية العامة ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أهمية تعدد المسارات في مرحلة الثانوية العامة وحرية الاختيار بينها بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

تطوير مرحلة الثانوية العامة

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة بصدد تطوير المرحلة الثانوية العامة، وإطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار المجتمعي حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن تطوير مرحلة الثانوية العامة يأتى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمشاركة كافة الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى أن الوزارة ليست تعمل بمفردها ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد وزير التربية والتعليم إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة من خلال المتخصين والنظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم.

وأكد وزير التعليم ضرورة أن يكون التقييم وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات .

خيارات تطوير الثانوية العامة

ونوه وزير التربية والتعليم بأنه تم تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بدراسة منظومة مرحلة الثانوية العامة من حيث مناهجها، وآليات القبول فى الجامعات، وتم التوصل إلى ثلاث توصيات.

١. تطبيق النماذج التعليمية فى العالم تشير إلى مبدأ الإسراع فى التعليم، وهذا يعنى أن الطالب يمكنه الانتهاء من المناهج الخاصة بمرحلة الثانوية العامة فى عام واحد، كما يمكن لطالب آخر الانتهاء منها فى عامين، وهذا موجود بالفعل فى مصر فى المدارس الدولية.

٢. تعدد محاولات الاختبار، فلا يمكن الحكم على طالب من امتحان واحد فى وقت واحد.

٣. حرية الاختيار حيث يجب أن يجد الطالب مسارات مختلفة يختار منها ما يناسبه.

