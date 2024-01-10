الأربعاء 10 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

أوراق مطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية العامة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن الأوراق المطلوبة للتقديم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024. 

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دعت وزارة التربية والتعليم طلاب الثانوية العامة بتسليم الاستمارة الإلكترونية بجميع مشتملاتها والتي تم طباعتها من الموقع الإلكتروني للعام الدراسي 2023-2024 إلى مسئول شئون الطلبة بالمدرسة طبقاً لما قام بتسجيله إلكترونياً. 

أوراق التقديم لامتحانات الثانوية العامة 2024 

  1. استمارة الثانوية العامة الإلكترونية. 
  2. أصل شهادة ميلاد كمبيوتر. 
  3. صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للطالب.
  4. ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4 في 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مدون اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفها طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية. 

استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 

وتفتح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، يوم الأحد المقبل الموافق 14 يناير الحالي. 

ويستمر باب تسجيل الاستمارات الإلكترونية لامتحانات الثانوية العامة 2024 مفتوح على الموقع الإلكتروني يوم الخميس الموافق 22 فبراير المقبل.

ونبهت وزارة التربية والتعليم بأنه لا يسمح بقبول أية استمارات لامتحانات الثانوية العامة 2024 بعد هذه المواعيد إلا بناء على أسباب تقبلها السلطة المختصة.

رابط استمارة الثانوية العامة 2024 

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط لتسجيل استمارة شهادة الثانوية العامة 2024 على موقعها الإلكتروني الرسمي. 

ولتسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 خلال الموعد المحدد (اضغط هنا). 

 

تعليمات تسجيل استمارة امتحانات الثانوية العامة 2024 
 

وشددت وزارة التربية والتعليم على الطالب وولى أمره بالالتزام بالتوقيع على الإقرار المرفق بمشتملات الاستمارة الإلكترونية والخاص بعدم حيازة المحمول أو أى أجهزة إليكترونية أخرى داخل لجنة سير الامتحان بعد اطلاعه على القرار الوزاري المنظم لذلك.

وتعتمد المدارس الاستمارات الإلكترونية بمشتملاتها لجميع الطلاب وكشوف ( ١٥٠ د امتحانات ) المطبوعة من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة بعد مراجعتها.
على المرشد التعليمي بكل مدرسة مراجعة البيانات الخاصة بالاستمارة الإلكترونية لكل طالب والتأكد من صحتها ومراعاة الآتي: الشعبة ( مواد التخصص )، واللغة الأجنبية الثانية، والمواد المترجمة، واللغة الأجنبية الأولى، والديانة، ومواد الرسوب للطلاب الراسبين

ونبهت وزارة التربية والتعليم على طلاب الثانوية العامة بالتوضيح في الاستمارة الإلكترونية اللغة الأجنبية الأولى:الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية، واللغة الأجنبية الثانية: الإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو الإيطالية أو الإسبانية أو الصينية التي يرغب الامتحان فيها على أن تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة الأجنبية الثانية إذا كانت لغته الأولى هي الفرنسية أو الألمانية، وإذا كان الطالب معفى من اللغة الأجنبية الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم ويوضح الشعبة التي يؤدى الامتحان فيها لتحديد المواد التخصصية . 
 

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