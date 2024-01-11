محافظ البحر الأحمر يعبر عن سعادته باختيار موقع "نيويورك تايمز" لمدينة الغردقة ضمن أفضل المقاصد السياحية لعام 2024

عبر محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، عن سعادته باختيار موقع "نيويورك تايمز" لمدينة الغردقة ضمن أفضل المقاصد السياحية لعام 2024 ضمن 52 مقصد عالمي، مؤكداً أن دعم واهتمام القيادة السياسية بتنمية وتطوير محافظة البحر الأحمر بصفة عامة ومدينة الغردقة بصفة خاصة، سبب رئيسي في الوصول إلى اختيارها ضمن أفضل الوجهات والمقاصد السياحية عالمياً، هذا إضافة إلى المتابعة المستمرة والزيارات الميدانية المتكررة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتدخله في تذليل العديد من العقبات التي واجهت المخطط الاستراتيجي للتطوير، كما أشاد بالمجهود الكبير الذي شاركت فيه مختلف الأجهزة التنفيذية والجهات المعنية، حيث تم تطوير البنية التحتية للمدينة وبشكل خاص في مختلف المنشآت السياحية والفندقية.

وأوضح المحافظ أنه جرى اختيار الغردقة اكثر من مرة ضمن أفضل المقاصد السياحية، أبرزها اختيار موقع "تريب أدفايزر" السياحي العالمي، للغردقة كثاني أفضل وجهة سياحية في الشرق الأوسط بعد دبي لعام 2023، طبقاً لوجهات السفر التي يقصدها السائحون، بواسطة محرك البحث على السفر والوجهات السياحية عبر الموقع الأشهر في العالم.

وأشار محافظ البحر الأحمر إلى أن هذا الاختيار لم يكن الأول، حيث اختار ذات الموقع من قبل مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال عام 2022، كما اختارها في نفس العام ضمن أفضل المقاصد السياحية في العالم ضمن قائمة 25 مقصداً سياحياً للسائحين من محبي الطبيعة المشمسة الدافئة، التي أعدها الموقع بناءً على آراء السائحين من خلال تجاربهم السياحية في مختلف المقاصد.