دعاء لحفظ اللسان من الغيبة والنميمة

الغيبة والنميمة من الذنوب والمعاصي التي حرمها الله تعالى، وحذَّر منها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهما من أخطر الأمراض التي تصيب اللسان، وهما سببان في فساد المجتمع وإثارة العداوة والبغضاء بين الناس.

تعريف الغيبة والنميمة

الغيبة هي ذكر الإنسان أخاه بما يكرهه، ولو كان فيه، سواء كان ذلك في حضوره أو غيابه.

النميمة هي نقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد والفتنة.

حكم الغيبة والنميمة

الغيبة والنميمة حرامان شرعاً، لما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتدرون ما الغيبة؟" قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: "ذكرك أخاك بما يكره"، قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: "إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته".

يستطيع المسلم الدعاء بأحد الأدعية للتخلص من الغيبة والنميمة، ومنها: يارب اغفر خطيئاتنا، وتُب علينا، واغفر لنا، وارحمنا، وأَعْمِنا عن الضلال، وأَرِنا الحق، وأَبعِد عنا الوشاية، والغيبة، والنميمة، وسوء الاعمال.

-اللَّهمّ صُن ألسِنَتَنا عن الغيبة، والنميمة، والبهتان، وتُب علينا، واكفنا شرَّ ظنوننا.

-اللّهمّ اعصِمنا من الزَّلَل ونجِّنا من سوءِ الأقوال والأخلاق والأعمال، اللَّهمّ احفظ ألسِنتنا من الغيبة، والنميمة، والطعنِ، والهمز، واللَّمز، والسبِّ، والأذى.

-اللهمّ أَدِم علينا الصِّحّةَ والعافية، والأمنِ والإيمان، وارزقنا التوبةَ الصّادقةَ قبل الممات، اللهمّ اكفِنا شرّ الغيبة والنميمة، وشرَّ الفِتَن ما ظهر منها وما بطن.

-اللهمّ اكفِنا شرّ الغيبة، وأعِنّا على تركها يارحيم، واكفِنا شرّ مجالسها، وأبعدنا عنّا وعن من يمارسها، اللهمّ احفظ ألسِنتنا من الغيبة، اللهمّ اكفِنا شرَّ الغيبة، اللهمّ اغفر لنا، وارزقنا التوبة والهداية، واسترنا بسترك ياحي يا قيوم.