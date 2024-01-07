دعاء الريح والغبار

ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه كان يقول عند رؤية الريح: (اللَّهُمَّ إنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ ما فِيهَا، وَخَيْرَ ما أُرْسِلَتْ به، وَأَعُوذُ بكَ مِن شَرِّهَا، وَشَرِّ ما فِيهَا، وَشَرِّ ما أُرْسِلَتْ به).

وسنذكر بعض الأدعية العامة التي يستطيع المسلم الدعاء بها عند هبوب الريح وغيرها من الأوقات فيما يأتي:

اللهم اجعل هذه الرّيح ريح خيرٍ وبركةٍ لا ريح عذاب ونقمة.

اللهم إنا نعوذ بك من كلّ ذنبٍ تُزال به النّعم، وتزيد به النّقم، وتزداد به العقبات والصّعوبات.

اللهم يا لطيف الطُف بنا وارحمنا واغفر لنا واجعلنا من العباد الشاكرين الصّالحين الذين رضيت عنهم وأرضيتهم.