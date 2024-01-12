مختار غباشي: يجب الضغط على أمريكا لإقامة دولة فلسطينية (فيديو)

علق الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية، على القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية، مؤكدًا أنها رفضت تهجير سكان غزة سواء بشكل طوعي أو قسري، وشددت على أنه لا بديل عن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية بشكل مستقل.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "خط أحمر" الذي يعرض على قناة “الحدث اليوم”، أن سياسة مصر قائمة على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس، وعدم انفصال غزة عن الضفة الغربية ومدينة القدس لأنهم ركيزة أساسية في إقامة الدولة المستقلة.

وطالب العالم العربي والإسلامي بممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية لتسوية القضية الفلسطينية وتحقيق هذا الحلم على الأسس الشرعية.

وأكد ان حل القضية الفلسطينية ينهي العديد من الأمور في الشرق الأوسط ويخمد التوتر الذي تشهده المنطقة، مضيفًا أن هناك ثوابت عربية ومصرية تؤكد ضرورة حل هذه القضية على أساس الشرعية الدولية ولكن هناك رفض من أمريكا وإسرائيل وهو ما يعرقل عملية السلام.

محاكمة الاحتلال أمام العدل الدولية

انطلقت جلسات استماع محكمة العدل الدولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بارتكابها جريمة "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، بانضمام نخبة المحامين في الدولة الإفريقية ضمن فريق متمرس في القوانين الدولية واللوائح العالمية.

قدم وفد جنوب إفريقيا وعلى رأسه وزير العدل، طلبا استعجاليا بوقف العملية العسكرية الإسرائيلية ضمن ما يسمى بالإجراءات الاستعجالية الوقائية لوقف مسببات الضرر وهو ما يدخل ضمن صلاحيات المحكمة، وينتظر من المحكمة إصدار قرار مستعجل خلال أيام قليلة.

ممثل الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، قال إن دولته لا تقوم بهذه القضية نيابة عن حماس فلا يوجد أدلة بذل، فنحن ليس لدينا مصلحة مع حماس نحن نمثل فقط الحكومة الإفريقية والتي تتحدث عن معاناة الفلسطينيين، وذلك لا يعني أننا ضد اليهود بل ضد أعمال إسرائيل فلدينا العديد من اليهود يعيشون معنا بسلام.

وتابع: "لقد نددنا لما فعلته حماس بالسابع من أكتوبر وصحرنا بذلك لإسرائيل، فنحن لا نريد أن نتدخل بعمل المحكمة وأنهم سيتخذون القرار بالوقت المناسب، وقد تم عرض القضية بالأدلة تمثيلًا للشعب الفلسطيني الذي يتكون من شباب وأطفال وشيوخ يقتلون بغزة.