ربة منزل تتهم جارها باستدراج ابنها والتحرش به

حررت ربة منزل في العقد الرابع من العمر، محضر بقسم شرطة أول المنصورة بمحافظة الدقهلية، تتهم فيه جارها باستدراج ابنها إلى سيارته الخاصة به والتحرش به جنسيا وملامسة أجزاء حساسة من جسده.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث يفيد بورود بلاغ للعميد محمد عمر شريف، مأمور قسم أول المنصورة، من "دعاء.ع.ج" 42 عاما، ربة منزل، تتهم "محمد.خ.ع" 30 عاما، وحاصل على بكالوريوس نظم ومعلومات، بالتحرش بابنها 10 سنوات، طالب في الصف الخامس الابتدائي، داخل سيارته الخاصة، بعد استدراجه داخل السيارة لوجود علاقة جيرة بينهم.



وبتقنين الإجراءات، تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بقيادة المقدم عبد الحميد الشورى، من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر واعترف بارتكاب الواقعة.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت جهات التحقيق، والتي أمرت بالتحري حول الواقعة.