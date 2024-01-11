"اللطعة الأرجوانية" و"البياض الزغبي" يهددان محاصيل البصل والثوم بأسيوط

في الآونة الأخيرة، تشهد محافظة أسيوط في صعيد مصر ضعفاً ملحوظاً في نمو محاصيل الطبية والعطرية مثل الكمون، اليانسون، الشمر، الكراوية والكسبرة.

ويشهد الفلاحون والمزارعون انخفاضا في إنتاج هذه المحاصيل وانخفاضاً في معدلات النمو، ويعزى هذا الانخفاض إلى الانتشار الخطير لمرض اللطعة الأرجوانية، ومرض البياض الزغبي والتي أثرت أيضاً على محاصيل البصل والثوم في محافظة أسيوط

يُعتبر مرض اللطعة الأرجوانية من أكثر الأمراض الفطرية التي تهدد النباتات الطبية والعطرية، حيث يؤدي إلى تلف الأوراق وتضرر الجذور وبالتالي يقلل من كمية وجودة المحصول. ومع انتشار مرض البياض الزغبي الذي يصيب البصل والثوم، فإن المزارعين يواجهون صعوبة في القضاء على هذه الآفة الفطرية التي تؤثر سلبًا على المحاصيل.

تتطلب مكافحة هذه الآفات استخدام أساليب زراعية متطورة ومنهجية فعالة لضمان الحماية الفعالة للمحاصيل. كما يجب البحث عن سلالات نباتية مقاومة ومقاومة للأمراض، وتوعية المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية للحد من انتشار هذه الآفات. بالإضافة إلى ذلك، يمكن اتخاذ إجراءات مناخية وبيئية لتحسين ظروف نمو المحاصيل، وتشجيع الاستخدام الحرفي للمبيدات والأسمدة العضوية.

يرى الخبراء أن هذه الأمراض تشكل تهديدا خطيرا على الإنتاج الزراعي في أسيوط، حيث تؤدي إلى تدهور الجودة والكمية وتقليل العائد الاقتصادي للمزارعين. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإصابة بتلك الأمراض يمكن أن تؤثر على سلامة المحاصيل وجودتها وتسبب خسائر فادحة للمزراعين.

لمواجهة هذا التحدي، يجب على المزارعين والسلطات المحلية اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية فورية للحد من انتشار هذه الأمراض الضارة. كما ينبغي توفير التدريب والتوجيه للمزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية واستخدام الوسائل الحديثة لمكافحة الأمراض.

من المهم أن يتم دعم البحوث العلمية والزراعية في هذا الصدد، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير سلالات مقاومة لتلك الأمراض والتي تتكيف مع البيئة المحلية في أسيوط. إنه إجراء حاسم يساعد في حماية محاصيل الطبية والعطرية الحيوية وضمان استدامة إنتاجها في المنطقة.