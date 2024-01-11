سموذي التوت بالزبادي.. مشروب صحي يمدك بالفيتامينات

سموذي الزبادي بالتوت من المشروبات المنعشة والتي تعطيك الطاقة وتمدك بالفيتامينات التي يحتاجها جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره.





سموذي التوت

طريقة عمل سموذي الزبادي بالتوت

المقادير

- لبن زبادي : كوب

- التوت الأسود : كوب

- ماء بارد : نصف كوب

- سكر : حسب الرغبة (للتحلية)





طريقة التحضير

في الخلاط الكهربائي ضعي التوت، والزبادي، والماء، واضربي المكونات جيداً.

أضيفي السكر بحسب الرغبة واضربي المزيج مرة أخرى.

صُبي السموذي في الأكواب وقدميه بارداً.





1-الحد من مقاومة المضادات الحيوية

وجدت دراسة أن المضادات الحيوية المعالجة بمستخلص التوت البري يمكن أن تمنع البكتيريا من تطوير مقاومة للمضادات الحيوية.





2- يعزز التوت الدورة الدموية

وجدت دراسة نشرت في مجلة التغذية أن عصير التوت البري يمكن أن يعزز الدورة الدموية، ويزيل الضغط من قلبك ويخفض ضغط الدم بالإضافة إلى دعم وظيفتك المعرفية.

3- يدعم التوت البري صحتك المعوية

وجد باحثون من جامعة ويسكونسن ماديسون أن تناول التوت البري له تأثير مفيد على البكتيريا الجيدة في أمعائك،ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين صحة الجهاز الهضمي والجهاز المناعي، بالإضافة إلى تعزيز مزاجك وعلاوة على ذلك ، يمكن أن تساعد الألياف الموجودة في التوت البري في تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك.





4-يعزز التوت مناعتك

التوت البري هو مصدر غني بفيتامين C ، وهو فيتامين يلعب دورًا مهمًا في دعم مناعتك ليس ذلك فحسب ، ويلعب فيتامين سي أيضًا دورًا رئيسيًا في دعم صحة بشرتك ومفاصلك،ويعرف التوت البري أيضًا بقدرته على تقليل خطر التهابات المسالك البولية عن طريق منع البكتيريا من الالتصاق بالمسالك البولية.