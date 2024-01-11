الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

المقاومة تستهدف آليتين وتوقع قتلى ومصابين إسرائيليين في جباليا من مسافة الصفر

المقاومة وجنود الاحتلال
المقاومة وجنود الاحتلال

أستهدفت قوات سرايا القدس، آليتين صهيونيتين وإيقاع قتلى ومصابين في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاشتباك معهم من مسافة صفر في جباليا البلد في غزة.

وقالت القدس في بيان لها : " عند عودت رجال المقاومة، من خطوط القتال في جباليا البلد، سرايا القدس استهدافوا آليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ "تاندوم" والاشتباك مع جنود العدو من مسافة صفر موقعين عدد منهم بين قتيل وجريح".

 

على جانب آخر، أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن مقتل الجندي عيدو نيشام متأثر بجراحة التي أصيب بها خلال أحد المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة .

وخضع عيدو نيشام، للتخدير والتنفس الاصطناعي بعد إصابته بجروح خطيرة في قاع غزة.

أعلنت وسائل إعلامية إسرائيلية، عن مقتل الجندي عيدو نيشام متأثر بجراحة التي أصيب بها خلال أحد المواجهات مع المقاومة الفلسطينية في غزة .

وخضع عيدو نيشام، للتخدير والتنفس الاصطناعي بعد إصابته بجروح خطيرة في قاع غزة.

وكانت والدته قالت عبر حسابها على منصة أكس، "أدعوا لابني عيدو نيشام، المناضل البطل، أصيب بجروح قاتلة في غزة، الأطباء يقاتلون من أجل حياته، أطلب منكم المشاركة والدعاء لشفاء طفلي البطل" .

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