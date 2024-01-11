الخميس 11 يناير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

العراق وإسبانيا يبحثان تبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني والشرطة الاتحادية

العراق وإسبانيا يبحثان
العراق وإسبانيا يبحثان تبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني

بحث العراق وإسبانيا، اليوم الخميس، تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني الإسبانية وقوات الشرطة الاتحادية العراقية.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بيان لوزارة الداخلية العراقية أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بهدف تكثيف التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري والوفد المرافق له، قوات الحرس المدني التابعة إلى وزارة الداخلية الإسبانية، وكان باستقباله عدد من المسؤولين".

وأضاف البيان، أن "الشمري بحث تعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بين قوات الحرس المدني وقوات الشرطة الاتحادية".

وأشار إلى أن "الشمري أجرى جولة داخل مقر قيادة هذه القوات واطلع على أهم الواجبات والمهام التي تقوم بها في المجال الأمني".

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