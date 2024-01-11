أمم أفريقيا .. 10 معلومات عن ستاد الحسن واتارا مستضيف افتتاح بطولة كوت ديفوار

ساعات قليلة تفصل متابعي كرة القدم ، عن انطلاق نسخة بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستنضيف دولة كوت ديفوار فعالياتها خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل بمشاركة المنتخب الوطني.





وتقام مواجهة وحيدة يوم السبت المقبل ، وهي الافتتاحية في البطولة وتجمع كوت ديفوار بـ غينيا بيساو على ملعب الحسن واتارا.

وتشهد البطولة تواجد المنتخب الوطني الذي يشارك في المجموعة الثانية رفقة “غانا ، موزمبيق وكاب فيردي”.

وفي السطور التالي أبرز 10 معلومات عن ملعب الحسن واتارا ..

- يعد الاستاد الملعب الرئيسي في كوت ديفوار وتم تأسيسه بتكلفة إجمالية 100 مليون دولار.

- يقع الاستاد في العاصمة الإيفوارية أبيدجان.

- يعد الملعب الرئيسي مستضيف مواجهات المنتخب الودية والدولية بصفة دائمة .

- ملعب أولمبي بمواصفات دولية متعدد الاستخدامات لرياضات مختلفة منها ألعاب القوى.

- تم البدء في مراحل الانشاء عام 2016 ، وتم الانتهاء منها نهائيًا والافتتاح في مارس من عام 2020.

- أرضية الملعب عشبية .

- يتسع الملعب قرابة 60 ألف متفرج.

- من الملاعب المحاطة بمظلة حديدية فوق المدرجات الجماهيرية مباشرة لتضفي مظهر جمالي.

- حضر الرئيس الإيفواري واتارا حفل الافتتاح عام 2020 وأقيمت مواجهة استعراضية عليه عقب حفلة افتتاح كبرى.

- يستضيف الاستاد مواجهة الافتتاح في البطولة من العام الجاري ، كذلك لقاء النهائي.



قائمة مصر في البطولة ..

وضمت القائمة النهائية التي سيخوض بها منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية، وأعلن عنها البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب الفراعنة خلال وقت سابق ، كلا من: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحي - عمر كمال - محمد هاني - أحمد حجازي - علي جبر - أحمد سامي - محمد عبد المنعم - ياسر إبراهيم - محمد حمدي - أحمد فتوح - مروان عطية - مهند لاشين- محمد النني - محمود حمادة - حمدي فتحي - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمد صلاح - مصطفى فتحي - عمر مرموش - محمود حسن تريزيجيه- مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.