"الصناعات المحلية بأسيوط - المعوقات والحلول".. منتدى حوارى لمركز النيل للإعلام بأسيوط

نظم مركز النيل للإعلام بأسيوط بالتعاون مع مديرية العمل منتدى حوارى حول “الصناعات المحلية بأسيوط وتحقيق التنمية المستدامة .. المعوقات والحلول”، وذلك فى إطار الحملة الاعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لدعم الصناعة الوطنية تحت شعار "مستقبل ولادنا فى منتج بلدنا" برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع.

وقام فريق العمل بمركز النيل بجولة ميدانية داخل ورش الخياطة وصيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية وتم عرض بعض المنتجات والنماذج للفتيات المتدربات وأدارت فعاليات المنتدي فاطمة أحمد حسين اخصائى إعلام أول ومسئول البرامج بمركز النيل للإعلام بأسيوط

أهمية دعم الصناعات المحلية في محافظة أسيوط

في تصريحات خاصة لـ “الوفد” أكدت سحر حسين محمد، مديرة مركز النيل للإعلام، بأن منتدى الحوار يهدف إلى التركيز على أهمية دعم الصناعات المحلية في محافظة أسيوط وكذلك تسليط الضوء على التحديات التي تواجه هذا القطاع. وأضافت أن الهدف من هذا الحوار هو التعرف على الحلول الممكنة التي يمكن تبنيها لتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.

وأشارت سحر إلى أن التنمية المستدامة تعتبر أحد الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها القطاع الصناعي المحلي في أسيوط، وأن دعم هذا القطاع يعد أمراً حيوياً للنهوض بالاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة للشباب.

وأضافت سحر حسين محمد بضرورة تأكيد أهمية تكاتف جميع الجهود والتعاون بين القطاعات المختلفة لدعم الصناعة المحلية وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والتنمية المستدامة في محافظة أسيوط.

رسالة حملة دعم الصناعة الوطنية وأهدافها

كما تحدثت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط حول رسالة حملة دعم الصناعة الوطنية وأهدافها وأهم محاورها والمدى الزمنى لها

وأشارت مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط بأن اللقاء استهدف دعم الصناعات المحلية وتشجيع شراء المنتج المصرى وبحث أهم معوقات إنتاج المشروعات الصغيرة والحلول المقترحة

جهود مديرية العمل بأسيوط فى دعم ومساندة شباب الخريجين

وفي ذات السياق أكد على سيد مصطفى وكيل وزارة العمل بأسيوط على جهود مديرية العمل بأسيوط فى دعم ومساندة شباب الخريجين من خلال التدريب التحويلى المتميز، أهم الآثار المترتبة على نشر فكر العمل الحر، مجالات التدريب المختلفة بمركز التدريب المهنى “تفصيل وخياطة، تطريز، صيانة الاجهزة الكهربائية المنزليةو صيانة حاسب آلى ودش ومحمول”

وأضاف مصطفى إلى قيام مركز التدريب المهنى بتنظيم دورات متخصصة لجميع شباب الخريجين من الجنسين فى التنمية البشرية والسلامة والصحة المهنية وان جميع مستلزمات التدريب تقدمها مديرية العمل مجانا وتأتى على أولويات اهتمام المديرية التدريب المهنى للشباب ودراسة احتياجات سوق العمل وانه يتم منح الخريجين من المركز شهادات معتمدة بعد انتهاء البرنامج التدريبى.

دورات متخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة

ونوه مصطفى إلى توفير دورات متخصصة للأشخاص ذوى الإعاقة السمعية تتناسب وقدراتهم مثل الخياطة، صيانة الدش والمحمول.

وأشار مصطفى إلى وجود مركز تدريب مهنى متنقل يجوب القرى والمراكز بالمحافظة تم انشاؤه فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأكد محمد عبدالسميع على مدير مركز التدريب المهنى بالمنطقة الصناعية ببنى غالب علي أهمية مركز التدريب المهنى ودوره فى إتاحة الفرصة لشباب الخريجين للتدريب على مختلف المشروعات الحرفية من خلال المتخصصين

فتح باب الحوار والرد على تساؤلات الحضور

وفى الختام تم فتح باب الحوار والرد على تساؤلات الحضوروقد أوصت المشاركات بضرورة توفير التمويل اللازم والميسر لهن لبدء مشروعات حرفية إنتاجية مع إقامة المعارض المختلفة للترويج للمنتج المحلى وقد شارك فى المنتدى الحوارى ممثلو من أصحاب مشروعات حرفية صغيرة ومتدربات من شباب الخريجين بمحافظة أسيوط.

جانب من ضيوف المنتدي

جانب من ضيوف المنتدي

جانب من ضيوف المنتدي