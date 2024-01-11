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الخميس 11 يناير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

شركة إعلانات هولندية ترفض حملة دعائية للاحتلال بشأن أسراه لدى المقاومة

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي

كشفت القناة 13 العبرية، عن كذبة إعلامية جديدة كان يستعد لها الاحتلال الإسرائيلي، وذكرت أن الجيش الإسرائيلي أعدَّ حملة دعائية بشأن أسراه لدى المقاومة تزامنًا مع جلسات الاستماع في لاهاي، ولم توافق أي شركة إعلان هولندية على نشرها.

واعتاد جيش الاحتلال الإسرائيلي تلفيق القصص والأخبار من خلال  الحملات الإعلامية الزائفة، بهدف الحصول على لفت انتباه الرأي العام الدولي، بعد المجازر التي قاموا بها في فلسطين.

وفى سياق متصل، وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، الشكر لجنوب إفريقيا على خطوتها لاتهام إسرائيل بارتكاب جـرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وقال اشتيه اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، مضيفا أن العالم الذي لا يريد أن يرى الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هو مجرم، وتابع بالقول إن قـتل 23 ألف إنسان في غزة وقطع الماء والكهرباء والدواء إبادة جماعية.

كما شدد على ضرورة أن ينتقل العالم من الإدانات إلى الفعل، داعيا الشعوب إلى تأييد جنوب إفريقيا من كل عواصم العالم.

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