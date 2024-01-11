بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني

بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة وأوساسونا يلا شوت اليوم في كأس السوبر الإسباني ، وفي مساء اليوم الخميس، الحادي عشر من يناير 2024، يترقب عشاق الكرة الإسبانية بشغف وحماس موعدًا هامًا، وهو لقاء نصف نهائي كأس السوبر الإسباني بين فريق برشلونة ومنافسه أوساسونا. تعتبر هذه المباراة من أبرز فعاليات بطولة كأس السوبر الإسباني لموسم 2023، حيث يسعى كل فريق إلى التأهل للمباراة النهائية ومنافسة ريال مدريد، الذي نجح في بلوغ النهائي بعد فوز مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-3 في مباراة استمرت لشوطين إضافيين.

تجري المباراة في المملكة العربية السعودية، وهي الدولة المستضيفة لهذه البطولة الرياضية المهمة. يأتي هذا الاختيار في إطار السعي إلى توسيع دائرة جذب الفعاليات الرياضية في المنطقة العربية وتقديم تجارب رياضية فريدة.

المنافسة تعد مثيرة وحماسية، حيث يبحث برشلونة عن تأكيد سيطرته على الساحة الإسبانية بعد تتويجه بلقب الليجا في الموسم الماضي. من جهة أخرى، يسعى أوساسونا لتحقيق إنجاز كبير في أول مشاركة له في هذه البطولة المرموقة.

تجسد المملكة العربية السعودية بشكل مميز دور المضيف، حيث تستضيف المواجهات القوية وتجمع بين الجماهير العربية للاستمتاع بالمباريات الرياضية الكبرى.

تظهر هذه المباراة أهمية الكرة الإسبانية وجاذبيتها العالمية، وكذلك تأثير المباريات الرياضية في توحيد الجماهير وخلق تجارب رياضية لا تُنسى.

موعد مباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني

تنطلق مباراة برشلونة ضد أوساسونا عند الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة الموافق 10:00 بتوقيت مكة المكرمة والسعودية وعند الساعة 11:00 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ملعب مباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني

تقام مباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني على أرض ملعب «الأول بارك» في مدينة الرياض السعودية والذي يتسع لـ 25 ألف متفرج.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني

تقوم قناة الرياضية السعودية الأولى بنقل المباراة بين برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني SSC1 HD

تردد قناة الرياضية السعودية الناقلة لمباراة برشلونة اليوم ومباريات السوبر الإسباني

6 قنوات عالمية تنقل مباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني

كما تقوم 6 قنوات عالمية بنقل المباراة بين برشلونة وأوساسونا وهى:

L'Equipe TV

Sportdigital

Arena Sport 1 HD SLV

Arena Sport 6 HD Croatia

SSC5 HD

Arena Sport 1 HD Premium Serbia

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا | من هنـــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة برشلونة وأسوسونا | من هنـــا

كلفت قناة SSC1 HD اثنين من أبرز معلقيها بالتعليق على أحداث مباراة برشلونة ضد أوساسونا في السوبر الإسباني مدريد وهما حاتم بطيشة وعبدالإله الغامدي.

تشكيلة برشلونة المتوقعة اليوم

في حراسة المرمى/ إينياكي بينيا سوتوريس.

في خط الدفاع/ أليخاندرو بالدي – جيوليس كوندي – رونالد أراوخو – جواو كانسيلو.

في خط الوسط/ سيرجي روبيرتو – إيلكاي جوندوجان – فرينكي دي يونج

في خط الهجوم/ جواو فيليكس – روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

تشكيلة أوساسونا ضد برشلونة

في حراسة المرمى/ سيرجيو هيريرا.

في خط الدفاع/ روبن بينيا – دافيد غارسيا – كاتينا – خيسوس أريسو.

في خط الوسط/ أيمار أورود – إيكر مونوز – مونكايولا.

في خط الهجوم/ موي غوميز – آنتي بوديمير – إيزيكيل أفيلا

تردد قناة ssc سبورت الجديد 2024 على عرب سات