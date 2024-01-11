قال طبيب الأعصاب أليكسي بوريسوف، إن تصحيح نمط الحياة والراحة المناسبة مع الرياضة يساعدان بشكل فعال في الحفاظ على صحة القلب والتحكم في مستويات الكوليسترول.

وذكر طبيب الأعصاب أن ارتفاع مستوى الكوليسترول "الضار" في الدم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتطور الأزمة القلبية، ويمكن تخفيضه بطرق مختلفة، وعلى وجه الخصوص، الدواء. في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الستاتينات سيئة السمعة لا تعمل فقط في علاج خفض الكوليسترول - بل إن قائمة هذه الأدوية أكثر شمولاً.

بالإضافة إلى ذلك، تتيح لك الأساليب غير الدوائية تحقيق انخفاض في مستويات الكوليسترول المرتفعة، والتي تتلخص في التخلص من الوزن الزائد وتعديل نظامك الغذائي وأسلوب حياتك، وشدد بوريسوف على أهمية الحفاظ على التوازن بين العمل والراحة.

وأوضح الطبيب من المهم ممارسة النشاط البدني والرياضة بانتظام، والحصول على قسط كبير من الراحة، لتقليل مستويات الكوليسترول.

اضبط نمط حياتك، تحتاج أيضًا إلى الراحة، ليس فقط على فترات في عطلات نهاية الأسبوع، ولكن كل يوم وبشكل كامل، وأيضا ممارسة الرياضة بانتظام، والمستوى الأمثل هو 3-4 تمارين في الأسبوع لمدة 40 دقيقة على الأقل.

وبحسب طبيبة أخرى، المعالجة ماريا بيلييفا، فإن اتباع نظام غذائي يحتوي على ما يكفي من الألياف على شكل خضروات وفواكه وحبوب كاملة وتوت يساعد بشكل فعال على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وخلص الطبيب إلى أن الأطعمة النباتية تبطئ امتصاص المكونات الدهنية (بما في ذلك الكوليسترول) في الدم.