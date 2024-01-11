«مسلسل روز وليلى» كوميديا سوداء مليئة بالأكشن

انطلق عرض الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل «روز وليلى» بطولة النجمة يسرا والفنانة نيللي كريم، اليوم الخميس 11 يناير، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

ودارت أحداث مسلسل روز وليلى، في إطار من الكوميديا السوداء، مليئة بالأكشن والتشويق والمغامرة، إذ تدور القصة حول محقّقتيْن مُستقلّتيْن يتمّ التعاقد معهما لكشف عملية احتيال مصرفي كبرى يجري التخطيط والإعداد لها.

وخلال سير الأحداث، تجد المحققتان - اللتان تفتقران إلى الكفاءة المهنية المطلوبة – نفسيهما في قلب مواجهات مع شخصيات غامضة تُعرّض حياتهما للخطر، فتنجرفان عبر مسارات مغايرة لمسار التحقيق، قبل أن تعود الخيوط لاحقاً لتتشابك مُقرّبةً روز وليلى خطوة بعد أخرى نحو حلّ اللغز وكشف ملابسات القضية.

مسلسل «روز وليلى» يضم مجموعة كبيرة من الفنانين، وهو بطولة يسرا، نيللي كريم، عارفة عبدالرسول، هشام عاشور، أحمد وفيق، تامر فرج، مروان يونس، وعدد كبير من ضيوف الشرف.

آخر أعمال يسرا

كانت آخر الأعمال الدراميية لـ يسار من خلال مسلسل 1000 حمد لله على السلامة الذي تم عرضه في رمضان الماضي، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وعنبة.، ومن بطولة يسرا، آدم الشرقاوي، مايان السيد، شيماء سيف، محمد ثروت، إيمان السيد، وعنبة.