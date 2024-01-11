دواء جديد يقي من تمزق الأوعية الدموية

تمكن مجموعة علماء روس من تطوير علاج جديد يحمي من أخطار تمزق الأوعية الدموية في الجسم.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن العلماء من تطوير مواد بوليميرية جديدة يمكن استعمالها في ترميم جدران الأوعية الدموية لمنع تمزقها، ما سيقلل من أخطار النزيف والجلطات والسكتات الدماغية.

كما يتم حاليا اختبار النسخ النهائية لهذ الأدوية، ويتوقع أن تبدأ عملية إنتاجها عام 2025، وتم تطوير هذه الأدوية بطلب بعض الأطباء والجراحين في روسيا.

وحسبما أفاد الأطباء، يوجد اليوم نوعين فقط من الأدوية الشبيهة بها في بلدنا، وهذه الأدوية مستوردة، وبسبب العقوبات المفروضة علينا حدث نقص فيها، لذا قررنا تطوير بدائل محلية عنها.