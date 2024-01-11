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د.عبد السند يمامة
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

دواء جديد يقي من تمزق الأوعية الدموية

تمزق اوعية دموية
تمزق اوعية دموية

تمكن مجموعة علماء روس من تطوير علاج جديد يحمي من أخطار تمزق الأوعية الدموية في الجسم.

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تمكن العلماء من تطوير مواد بوليميرية جديدة يمكن استعمالها في ترميم جدران الأوعية الدموية لمنع تمزقها، ما سيقلل من أخطار النزيف والجلطات والسكتات الدماغية.

كما يتم حاليا اختبار النسخ النهائية لهذ الأدوية، ويتوقع أن تبدأ عملية إنتاجها عام 2025، وتم تطوير هذه الأدوية بطلب بعض الأطباء والجراحين في روسيا.

وحسبما أفاد الأطباء، يوجد اليوم نوعين فقط من الأدوية الشبيهة بها في بلدنا، وهذه الأدوية مستوردة، وبسبب العقوبات المفروضة علينا حدث نقص فيها، لذا قررنا تطوير بدائل محلية عنها.

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