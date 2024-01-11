ندوة توعوية بإعلام الزقازيق عن دعم المنتج المحلي

نفذ مركز النيل للإعلام بمحافظة الشرقية، اليوم الخميس، ندوة توعوية استهدفت دعم المنتج المحلي كونه واجب وطنى على مواطن، وذلك ضمن فاعليات الحملة الإعلامية التي تنفذها الهيئة العامة للاستعلامات وهي بعنوان «مستقبل ولادنا.. فى منتج بلدنا».

حاضر في الندوة الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، والذي تحدث عن أن المنتج المحلي هو الذي يتم إنتاجه داخل حدود الوطن، ويتنوع ما بين «الزراعي، صناعي، تجاري»، لافتا إلى وأن هناك بعض الدول التى تفضل المنتج المحلي ويحافظ عليه ومنها «الدولة الألمانية».

وطالب محروس بأنه لأبد من دعم المُنتج المحلي بالتوجه إلى التجار وتعريفهم بالمنتجات الوطنية البديلة، والتى تتمتع بالجودة والسعر المناسب، ويمكن إحضارها وعرضها فى المحال التجارية وبيعها للمستهلك بأسعار تنافسية.

وأشار عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، إلى أنه كان يوجد تضارب بين الشركات من قبل، لكن بعد مبادرة «أبدا» أصبح هناك تعاون مشترك بين الشركات لتقديم الأفضل،

دعمًا للمنتج المحلي والوطني حتى تزيد من الإنتاج، ومن ثم تتوافر فرص عمل جديدة للشباب.

ولفت إلى أن الإقبال على المنتجات المحلية؛ يعزز السوق المحلى ضد السوق الأجنبى والمنتجات الأجنبية، وكذلك المقاطعة للمنتجات الأجنبية أعطت فرصه للبدائل المحلية، خاصة وأن العديد من الشركات المحلية نجحت فى تسويق منتجاتها وتطويرها.