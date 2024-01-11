المبعوث الأمريكي: لبنان وإسرائيل يفضلان التوصل لحل دبلوماسي

قال مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشئون أمن الطاقة العالمي آموس هوكشتاين، إن لبنان وإسرائيل يفضلان التوصل إلى حل دبلوماسي يسمح للمواطنين اللبنانيين بالعودة إلى منازلهم وحياتهم الطبيعية في الجنوب اللبناني، كما ينبغي أن يتمكن سكان الشمال في إسرائيل من العودة إلى منازلهم والعيش في أمان.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أضاف هوكشتاين، في تصريحات اليوم الخميس، عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، أنه بحث اليوم مع رئيس المجلس ومع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون، سبل الوصول إلى حل دبلوماسي للأزمة على الحدود بين لبنان وإسرائيل.

وأشار إلى أنه كان في زيارة إلى إسرئيل الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة عبرت على لسان رئيسها ووزير خارجيتها عن أنها تفضل الحلول الدبلوماسية للأزمة الحالية في لبنان، معبرا عن إيمانه بأن الشعب اللبناني لا يريد أن يرى التصعيد في الأزمة الحالية لأزمة أبعد من ذلك.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بسرعة، معربا عن أمله في أن يتمكن من العمل والمضي قدماً في هذه الجهود للوصول لحل يسمح للشعب اللبناني من الجهة اللبنانية والمواطنين الإسرائيليين من الجهة الأخرى، العيش بأمان والتركيز على مستقبل أفضل.

وأوضح أن الحكومة الاسرائيلية ترى أن هناك نافذة ضيقة لإنهاء الأزمة، موضحا أن اسرائيل تفضل الحل الدبلوماسي، مشددا على أن مهمته الوصول إلى حل دبلوماسي.