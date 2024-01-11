الاتحاد الأوروبي: تصريحات إسرائيل داعية لجعل حياة الفلسطينيين مُستحيلة تؤدي لنتائج خطيرة

قال المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، إن تصريحات بعض مُمثلي الحكومة الإسرئيلية الداعية لجعل حياة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة مُستحيلة، وإجبارهم في نهاية المطاف على المغادرة، هي مثيرة للقلق، وتؤدي لنتائج عكسية وخطيرة.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، شدد بوريل - في بيان صحفي مُقتضب - على وجوب توفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة، لافتًا إلى أن التلميحات بالتهجير القسري غير مقبولة على الإطلاق.

رحبت فرنسا باعتماد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، قرارًا يدين بأشد العبارات الهجمات التي نفذها الحوثيون على السفن في البحر الأحمر.

وأكد نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف لوموان - في بيان اليوم الخميس - أن مجلس الأمن، والذي تتولى فرنسا رئاسته الدورية منذ الأول من يناير الجاري ولمدة شهر كامل، يطالب الحوثيين بوقف هذه الهجمات فورًا والإفراج عن سفينة "جالاكسي ليدر" وطاقمها، التي تم احتجازها في 19 نوفمبر الماضي.

وأضاف أن مجلس الأمن يؤكد على أهمية احترام ممارسة حقوق وحرية الملاحة للسفن ويُذكر بأن الدول الأعضاء لها الحق، وفقًا للقانون الدولي، في الرد على هذه الهجمات.

وأوضح لوموان، أن فرنسا ستواصل تحمل مسؤولياتها والمساهمة في تأمين الملاحة في هذه المنطقة بالتعاون مع شركائها، مثلما طُلب منها يومي 9 و11 ديسمبر عندما دمرت الفرقاطة لانجدوك طائرات مسيرة.

ووافق مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته أمس الأربعاء، على قرار يدعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم في البحر الأحمر وانتهاك القانون الدولي.

وجاء التصويت بأغلبية 11 صوتًا، وامتناع أربعة أعضاء عن التصويت، من بينها روسيا والصين.