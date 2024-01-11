بري يبحث مع هوكشتاين الأوضاع في ضوء عدوان إسرائيل على غزة ولبنان

بحث رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، مع مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص لشئون أمن الطاقة العالمي، آموس هوكشتاين، الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ظل مواصلة إسرائيل لعدوانها على قطاع غزة ولبنان.

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، جاء ذلك خلال لقائهما الذي استمر قرابة ساعة وربع اليوم بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة بحضور الوفد المرافق لهوكشتاين والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية في لبنان، أماندا بيلز، والمستشار الإعلامي للرئيس، بري علي حمدان.