طه الدسوقي يعيش حالة خاصة في أولى مرافعاته بالمحكمة

تصدر اسم مسلسل حالة خاصة، بطولة الفنان طه الدسوقي، النجمة غادة عادل، مؤشرات موقع البحث العالمي جوجل إضافة إلى منصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، وذلك بعد ساعات من عرض الحلقتين الثالثة والرابعة عبر منصة إلكترونية شهيرة .

مسلسل حالة خاصة الحلقة 3

دارت أحداث الحلقة 3 من مسلسل حالة خاصة، حول أمانى النجار وتجسد شخصيتها «غادة عادل» والتي طلبت من مجموعة من المتدربين وهم نديم "طه دسوقى" ورام الله "هاجر السراج" وندى "لينا إيهاب" ويوسف "على السباعى" وعز "حسن أبو الروس"، حل القضية الثانية وأن من يحلها سوف يترافع في القضية.

وتتوالى الأحداث بطلب «جميل» ويجسده نبيل على ماهر، من نديم "طه دسوقى" أن يكون واثقا من نفسه فى أول مرافعة له في المحكمة، وأقنعه أن يكون واثقًا من نفسه أمام القضاه وأن لا يخاف مثل النجم عادل إمام في فيلم الافوكاتو عادل إمام و النجم أحمد زكى في ضد الحكومة، ويشترى روب محاماة جديد، وظل نديم يشاهد فيلم ضد الحكومة ويرى كيف ترافع أحمد زكى في الفيلم وحاول أن يتقمص الدور.

طه الدسوقي

ونجح «نديم» طه الدسوقي، في المرافعة التي ظل ساعات طويلة التدريب عليها أمام شاشة تليفونه المحمول، وقدمها بشكل جعل رئيسته «أماني» غادة عادل، أن تشكره وبعدها قررت أن تعزم فريق العمل جميعًا على العشاء في الخارج .

قصة مسلسل حالة خاصة

تدور أحداث مسلسل "حالة خاصة"، حول المحامي نديم أبو سريع الذي يمتلك قدرات خاصة ويلتحق بالعمل في مكتب محاماة شهير تمتلكه اماني النجار رحلة نديم مليئة بالتحديات، لم تكن سهلة أبدًا، رغم استغلاله في الكثير من الأمور، إلا أن شخصيته وقلبه الأبيض كانا دائماً منقذين له.

أبطال مسلسل حالة خاصة

المسلسل بطولة الفنان الشاب طه دسوقي، البطولة المطلقة الأولى له، وذلك بمشاركة الفنانة غادة عادل، حسن أبو الروس، هايدي كابوه، هاجر السراج، نبيل علي ماهر وئام مجدي، أحمد الأزعر، علي السبع، أحمد طارق، والطفلان آدم وهدان وآدم النحاس، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار.

مسلسل «حالة خاصة» بطولة طه دسوقي، والفنانة غادة عادل، يعرض بواقع حلقتين أسبوعيًا، كل يوم أربعاء في تمام الساعة 12 صباحًا، وتعرض حلقات المسلسل حصريًا على منصة «Watch it».