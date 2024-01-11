مجلس اتحاد الكرة ووفد الجمعية العمومية يزورون العامري فاروق

زار وفد من الاتحاد المصري لكرة القدم يتقدمه جمال علام رئيس الاتحاد، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، للاطمئنان على حالته، عقب الوعكة الصحية التي ألمت به مؤخرا.

وضم الوفد إلى جانب علام كلا من، محمد حلمي مشهور، إيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ووليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، بالإضافة لرؤساء بعض أندية الجمعية العمومية.

عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية

وشهد الاجتماع العادي للجمعية العمومية لاتحاد الكرة، الذي كان أقيم اليوم الخميس ، بمقر مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع .