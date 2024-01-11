صحة الدقهلية : إعدام 526 طن أغذية فاسدة وتحرير 10 آلاف محضر خلال عام 2023

أشاد الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة مراقبة الأغذية، تحت إشراف الدكتورة عبير عبدالغني وكيل المديرية، في تعقب المنشآت الغذائية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة، وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الأماكن.

وأكد وكيل الوزارة على استمرار الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكدًا عدم التهاون فى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

يذكر أن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية شنت، خلال العام الماضى، تحت إشراف دكتورة عبير عبدالغني، وكيل المديرية للطب الوقائي، حملات تفتيشية على 16659 منشأة تبين أن 4302 منها دون ترخيص، تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

وكشفت الدكتورة لبنى عابد، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية، أن الحملات تمكنت من تحرير عدد 10746 محضرًا، وسحب 4483 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

كما تم إعدام 526323 كيلو من أغذية متنوعة و16763 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

وأكدت مدير إدارة مراقبة الأغذية بالدقهلية استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.