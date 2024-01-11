ختام اختبارات المتقدمين للمشاركة في إقامة شعائر رمضان

بالجامع الأزهر والبعوث الإسلامية

اختتم الجامع الأزهر الشريف اليوم، اختبارات قبول المتقدمين للمشاركة في إقامة الشعائر الدينية لشهر رمضان المبارك لعام ١٤٤٥هـ والتي استمرت لثلاثة أيام، وذلك بهدف إتاحة الفرصة للمتميزين من العاملين بالأزهر الشريف، للمشاركة في الشعائر والمقارئ التي تعقد بالجامع الأزهر ومسجد مدينة البعوث الإسلامية، بما يتناسب ومكانة الجامع الأزهر، باعتباره أحد أهم المعالم الدينية في العالم الإسلامي، ومركزا بارزا في نشر الثقافة الإسلامية، وذلك وفقا لتوجيهات الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

فتح باب المشاركة في الشعائر الدينية التي تقام بالجامع الأزهر

وقد أعلن الجامع الأزهر عبر صفحته الرسمية في ديسمبر عن فتح باب المشاركة في الشعائر الدينية التي تقام بالجامع الأزهر خلال شهر رمضان والتي تتضمن صلاة التراويح والقيام خلال الشهر الفضيل، والمقارئ طوال أيامه، وصلاة التهجد في العشر الأواخر، وتقام هذه الشعائر تحت إشراف الإدارة العامة للجامع الأزهر.

يأتي هذا برعاية كريمة من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، والشيخ حسن عبد النبي عراقي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، رئيسا للجان الاختبارات، ومتابعة الشيخ إبراهيم حلس مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر الشريف، والدكتور أحمد همام مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر الشريف.