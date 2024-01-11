محافظ الغربية يفتتح مسجد بسيون شيد بالجهود الذاتية

افتتح الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ظهر اليوم، مسجد بسيون بمركز ومدينة بسيون والذي تمت اقامته بالجهود الذاتية، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لإستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية.

واشار محافظ الغربية، إلى الدور الكبير الذي تقوم به الدولة المصرية في بناء المساجد مؤكدا أن ما تقوم به الدولة المصرية من بناء لا يقف عند دور العبادة وحدها، إنما هو بناء شامل لدولة عصرية في مختلف المجالات، مشيدًا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى التثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

وتفقد المحافظ المسجد والذي تم انشاءه على مساحة ٣٥٠ م٢ ليتسع ل ١٥٠٠ مصلي .

بتكلفة ٦ مليون جنيه بالجهود الذاتية ، ويتكون المسجد من دورين لمصلى الرجال والسيدات.