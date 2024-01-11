صحة الشرقية: استئصال ورم ضخم من مريضة أربعينية بفاقوس

نجح الفريق الطبي بقسم الجراحة العامة بمستشفى فاقوس المركزي، بقيادة الدكتور وائل عيد استشاري الجراحة العامة وجراحة الأورام، والدكتورة أسماء أحمد حامد طبيبة التخدير، وتحت إشراف الدكتور محمد عرفات مدير المستشفى، بإجراء عملية جراحية لسيدة تبلغ من العمر ٤٢ عاماً، تم خلالها استئصال ورم ضخم يصل وزنه أكثر من ١٥ كجم تقريباً.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بمستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، واستمراراً لنجاح منظومة العلاج على نفقة الدولة.

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقي، إن المريضة كانت تعاني من آلام شديدة متكررة بالبطن، منذ أكثر من ثمانية أشهر، وتم استقبال الحالة بمستشفى فاقوس، وإجراء الأشعة المقطعية وكافة الفحوصات الطبية اللازمة لها، وتبين وجود ورم كبير الحجم، يستدعي التدخل الجراحي، وتم استئصال الورم من مساريق الأمعاء والذى يصل وزنه لأكثر من ١٥ كيلو مع استئصال جزء من الأمعاء، تحت تأثير التخدير الكلى، والحالة الآن بحالة جيدة ومستقرة، وتتلقى العلاج بقسم الجراحة العامة تحت إشراف أطباء القسم، لحين التعافى تماماً وخروجها تحسن.

وقدم مسعود، الشكر لمدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ومدير مستشفى فاقوس المركزي، والأطباء، وهيئة التمريض، والفريق المعاون، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بالمستشفى.