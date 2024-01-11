السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 959 و946 سياحي القاهرة الإسماعيلية والعكس

تحرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر، على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكل قطاعات الهيئة وخصوصًا قطاع الوحدات المتحركة تعلن الهيئة عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الإسماعيلية والعكس.

وتقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 959 القاهرة / الإسماعيلية ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 946 الإسماعيلية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهم الحالية.

وتسعى الهيئة القومية لسكك حديد مصر، دائما للعمل على راحة جمهور الركاب.