تعرف على جهود وحدات تكافؤ الفرص بمحافظة الشرقية

قالت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام بمحافظة الشرقية، إن وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق قامت بتنظيم ندوتين بعنوان "صحة وسلامة الأغذية لحوم وألبان"، ناقشت كيفية التأكد من سلامة اللحوم عند الشراء، وأنواع الاختام وألوانها، ومعرفة إذا كانت اللحمة بلدي أو مستورد، وكيفية التعامل مع اللحوم والألبان بعد الشراء للحفاظ عليها من التلف، ومعرفة علامات فساد اللحوم والألبان.

جاء ذلك بحضور عدد من الموظفات برئاسة حى ثان الزقازيق، وذلك بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية.

ولفتت إلى قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح، بتنظيم فاعلية تحت عنوان "بالوعي مصر بتتغير للأفضل" وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الإجتماعى والإدارة الصحية بمركز منيا القمح بأرض الساحة بمنيا القمح.

وأشارت إلى الفاعلية تضمت كشف شامل مجانا من رمد، وباطنة، وسائل تنظيم الأسرة، وتم تقديم قروض حسن بدون أي فوائد للمشاريع الصغيرة، والمساعدة فى استخراج معاش تكافل وكرامة وكارت الخدمات المتكاملة لذوي الهمم، وشهادات محو الأمية.

وذكرت قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين، الأولى تحت عنوان "الأسرة الخلية الأولى لبناء المجتمع"، ناقشت أهمية الأسرة فى بناء الفرد والمجتمع ودورها فى تعلم الفرد القيم الايجابية التى تدعم المجتمع وإكتساب المعلومات والخبرات التى يمكن أن تحقق التنميه والتطور بالمجتمع، والندوة الثانية كانت بعنوان "القيمه المجتمعية والأخلاقية والتربية الحسنة"، حيث تم التأكيد على التمسك بالأخلاق والقيم الحميدة، واظهار المودة والحب والتعاون بين أفراد المجتمع، وذلك بمقر المدينة الأمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان بمركز فاقوس والإدارة الصحية بفاقوس.