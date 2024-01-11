إنفينكس تكشف عن تقنية E-Color Shift خلال CES 2024

كشفت إنفينكس، العلامة التكنولوجية العصرية المصممة للشباب، اليوم عن أحدث تقنياتها الرائدة، تقنية E-Color Shift، في فعاليات مؤتمر الإلكترونيات الإستهلاكية CES 2024.

وتتيح تقنية E-Color Shift للوحات الهواتف المحمولة تغيير الألوان والحفاظ على الألوان الزاهية دون استهلاك الطاقة.

وقامت إنفينكس أيضًا بتسليط الضوء على أجهزة AirCharge وبطارية Extreme-Temp كأجهزة مطورة لتحدث ثورة في صناعة الهواتف المحمولة بأحدث وأفضل تقنيات الهواتف الذكية.

وقد فازت تقنية Infinix E-Color Shift الابتكارية بجائزة Omdia Innovation Award في فعاليات ShowStoppers CES 2024 تحت فئة "تقنيات الصوت والاتصالات المحمولة وأجهزة الترفيه المنزلي".

قال ليانج تشانج، نائب المدير العام لشركة Infinix Mobility: "نحن ملتزمون في انفينكس بتوفير حلول تتمحور حول المستخدم لعملاء الجيل Z في جميع أنحاء العالم، حيث نحاول استكشاف المزيد من إمكانيات التخصيص من خلال تطبيق برمجي، مما يتيح ما يصل إلى 60 منطقة قابلة للتخصيص على جهاز الهاتف الذكي حيث تدعم كل منطقة ألوانًا مختلفة.

وأضاف نائب المدير العام لشركة Infinix Mobility، أنه يمكن للمستخدمين أيضًا تخصيص الغطاء الخلفي لهواتفهم من خلال عرض الوقت والتاريخ والحالة المزاجية والميزات الأخرى، كما يتيح هذا الأسلوب للمستخدمين التعبير عن شخصيتهم ونقل المعلومات المميزة من خلال تصميمات الهاتف الفريدة، متجاوزًا التغييرات الأساسية في الألوان، حيث أن هذا يمنح أجهزتهم مظهرًا وإحساسًا جديدًا.

تعمل تقنية E-Color Shift من Infinix، التي تتميز بـ E Ink Prism™ 3، على إحداث ثورة في تخصيص الهاتف الذكي من خلال تمكين التخصيص الشامل للوحة الخلفية. تستخدم هذه التقنية بنى مجهرية تحمل فيها جزيئات اللون شحنات موجبة وسالبة. من خلال تطبيق فولتات مختلفة، يتغير المجال الكهربائي داخل البنية المجهرية، مما يتسبب في تحرك جزيئات اللون المقابلة وعرض الألوان المطلوبة، ويسمح هذا الأسلوب المبتكر لهيكل الهاتف بتغيير "الأسطح" حسب الرغبة، مما يحافظ على الشاشة دون استهلاك الطاقة.

عرضت Infinix خلال CES 2024 تقنياتها المتطورة، بما في ذلك Infinix AirCharge وبطارية Extreme-Temp ، ويستخدم AirCharge من Infinix رنينًا مغناطيسيًا مبتكرًا متعدد الملفات وخوارزميات تكيفية، مما يسهل الشحن اللاسلكي حتى 20 سم وبزوايا 60 درجة. يضمن السلامة بترددات أقل من 6.78 ميجاهرتز ويوفر طاقة 7.5 واط، فهو يشتمل على دوائر واقية. وتتجاوز هذه الطريقة الشحن التقليدي، مما يسمح للمستخدمين بشحن الأجهزة بسهولة أسفل المكاتب أثناء أنشطة مثل الألعاب أو مشاهدة مقاطع الفيديو.

وبالشراكة مع كبار موردي التكنولوجيا، عالجت Infinix مشكلة فشل بطارية الهاتف المحمول في البرد القارس من خلال تقديم بطارية ذات درجة حرارة قصوى، تعمل هذه البطارية المبتكرة، التي تتضمن تقنية الإلكتروليت المحاكاة الحيوية وتقنية الحالة الصلبة الاندماجية في أقطابها الكهربائية، بسلاسة حتى في درجات حرارة منخفضة تصل إلى -40 درجة مئوية (40 تحت الصفر)، بفضل قدرة الشحن التي تتراوح من -40 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية، تضمن البطارية ذات درجة الحرارة القصوى أداءً يمكن الاعتماد عليه وقدرة على التحمل في البيئات الباردة، والتغلب على المشكلة الشائعة المتمثلة في تجميد أيونات الليثيوم في البطاريات العادية.

أطلقت Infinix أول عرض لها بعنوان Infinix Carpool Show، وسيتم الكشف عن هذه السلسلة من العروض على منصات التواصل الاجتماعي العالمية الرسمية لشركة Infinix بالتزامن مع أسبوع CES.