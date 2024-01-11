ضبط 33 قطعة سلاح ناري وقضايا مخدرات في المحافظات

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان- دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

أسفرت جهودها بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، عن ضبط 33 قطعة سلاح ناري و17 قضية مخدرات فى أسيوط وأسوان ودمياط.

وفى مديرية أمن أسيوط؛ ضبط (44) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (19 بندقية آلية- 18 بندقية خرطوش –21 فرد محلى– عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (44 متهما "لـ 35 منهم معلومات جنائية") وضبط (9) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (4,350 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدرى "الأفيون، الشابو") بحوزة (9متهمين "لـ 7 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (356) حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن أسوان؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة ضُبط خلالهم (8 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 4,500 كيلوجرام لمخدر البانجو - كمية لمخدر الهيروين) وضبط 3 قطع سلاح نارى ( بندقية خرطوش –2 فرد محلى – عدد من الطلقات) وتنفيذ 779 حكما قضائيا متنوعا.

وفى مديرية أمن دمياط ؛ ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (8 كيلو جرامات لمخدر الحشيش– 9,500 كيلوجرام لمخدر البانجو– 8 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو– كمية من مخدر الهيروين) وكذا ( 3 فرد محلى وعدد من الطلقات) بحوزة 4 متهمين( لهم معلومات جنائية) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.



