حركة تنقلات وتعيينات جديدة لرؤساء 6 مراكز ومدن في كفر الشيخ

أجرى محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الوحدات المحلية لعدد 6 من رؤساء المركز والمدن علي مستوي المحافظة من إجمالي 14 مدينة ومركز.



وشمل قرار المحافظ، تكليف جمال صلاح الدين ساطور، رئيسا لمركز ومدينة دسوق، نقلا من رئاسة مركز ومدينة بيلا، وأحمد على حنفي عيسى، رئيسا لمركز ومدينة كفر الشيخ، نقلا من رئاسة مركز ومدينة الرياض، واللواء حسن موافي، رئيسا لمركز ومدينة بيلا، نقلا من رئاسة مركز ومدينة كفرالشيخ

كما شمل القرار أيضا، تعيين اللواء علاء يوسف، رئيسا لمركز ومدينة فوه، نقلا من رئاسة مركز ومدينة دسوق، ووائل فرج السيد مرزوق، رئيسا لمركز ومدينة الرياض، نقلا من رئاسة مركز ومدينة فوه، وتعيين محمد صلاح، رئيسا لمدينة مسير.