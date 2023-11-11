درع "الدفاع الكويتية" لمحافظ جنوب سيناء تقديرا لجهوده في تنمية العلاقات المشتركة

على هامش مشاركة محافظة جنوب سيناء في الاسبوع الكويتى ال14 في القاهرة ،

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، على حرص جنوب سيناء على المشاركة في الأسبوع الكويتي الـ 14 في جمهورية مصر العربية، وذلك بإقامة جناح خاص مستدام لها يقدم كافة المنتجات الثقافية والفنية والمنتجات البدوية ،

ويأتي ذلك في إطار العلاقات المتميزة والتاريخية بين جمهورية مصر العربية ودولة الكويت، واكد ان التعاون بين البلدين الشقيقين يسير بخطى ثابتة في كافة المجالات مما يؤدى لبناء مستقبل افضل للشعبين ،

هذا وقد قامت وزارة الدفاع الكويتية بتكريم محافظ جنوب سيناء بإهداءة درع الوزارة تقديرا لجهودة المتميزة والتي تساهم في تنمية العلاقة بين البلدين الشقيقين ،

وأوضح المحافظ أن جنوب سيناء تشارك في الأسبوع الكويتي ال14 في جمهورية مصر العربية، والذي سيقام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، ، بمشاركة أكثر من 60 جهة كويتية ومصرية في قطاعات الصناعة والنفط ، والاستثمار، والبنوك، والطب، والسياحة، والإعلام، والثقافة، والاتصالات

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