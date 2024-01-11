إطلاق أول جمعية علمية إقليمية لأمراض سطح وجفاف العين

عقدت جمعية أمراض سطح وجفاف العين DEOSS اجتماعها التأسيسي الأول بحضور مجموعة من أكبر أساتذة طب العيون في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، لإطلاق أول جمعية علمية إقليمية تهتم بكل ما يخص أمراض سطح وجفاف العين DEOSS وترتبط أمراض سطح العين ارتباطاً بكل فروع طب العيون إذ يعاني منها أكثر من نصف المترددين على عيادات ومستشفيات العيون يوميًا.



وخلال الاجتماع الاول لمؤسسى الجمعية، تم اختيار عدد من قامات طب العيون فى مصر والشرق الاوسط وافريقيا لمجلس ادارة الجمعية، حيث تم اختيار الدكتورة سهام لزرق خبيرة امراض سطح العين واستشاري العيون بالجزائر رئيساً لمجلس الادارة، والدكتور محمد شفيق رئيس قسم العيون بجامعة الاسكندرية والدكتور محمد حسنى استاذ جراحة العيون بالقصر العيني نواباً لرئيس المجلس، والدكتور حاتم عمار رئيس قسم العيون بجامعة سوهاج سكرتيراً عاماً، والدكتور مدحت شوقي استاذ جراحة العيون بجامعة الزقازيق اميناً للصندوق.

ويضم مجلس الادارة فى عضويته ايضا عدداً من كبار الاساتذة المتخصصين في طب وجراحة العيون وهم الدكتور عبد الله حسونة استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس ونائب رئيس مجلس ادارة مستشفيات الوطني للعيون، والدكتور حمد المصري استاذ جراحة العيون بجامعة الاسكندرية ورئيس الجمعية الرمدية المصرية، والدكتور يحى صلاح استاذ ورئيس قسم طب وجراحة العيون بالقصر العيني، والدكتور علاء غيث استاذ جراحة العيون بجامعة الاسكندرية، والدكتور احمد مصطفى أستاذ جراحة العيون بالقصر العيني والاستاذ الدكتور احمد عساف استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس، والدكتور تامر الرجال استاذ جراحة العيون بجامعة عين شمس، والدكتور وليد ابو سمرة استاذ ومدير مركز طب وجراحة العيون بجامعة المنصورة، والدكتور صالح المصعبي رئيس الجمعية الرمدية الاماراتية السابق والاستاذ بجامعة الامارات العربية المتحدة، والدكتور مراد العوبثاني رئيس قسم طب وجراحة العيون بمدينة الشيخ خليفة الطبية بأبو ظبي.

وخلال الاجتماع الاول لمجلس ادارة الجمعية تم الاعلان عن خارطة الطريق والاهداف المرحلية التى سوف تسعى الجمعية لتنفيذها ومنها عقد اتفاقات تبادل خبرات وتبادل الانتاج العلمى مع كبرى المنظمات والمؤسسات الدولية المتخصصة في امراض سطح وجفاف العين واطلاق مجلة دورية علمية بأسم الجمعية وعقد المؤتمر العلمي الأول للجمعية في شهر يونيو القادم بمشاركة دولية كبيرة وتنظيم عدد من ورش العمل والدوارات التعليمية في مجال امراض سطح وجفاف العين لأطباء العيون من مختلف الدول.