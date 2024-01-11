تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، نادي الهجن والفروسية الدولي شمال مدينة الخارجة، والمقام على مساحة ٢٨٤ فدان، وذلك خلال زيارته للمحافظة بحضور ضيوف المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية وشباب رحلات" إعرف بلدك ".

أكد وزير الشباب والرياضة على حرص الوزارة على دعم رياضة الهجن وتشجيع الرياضات التراثية وتطوير مضامير السباق بمختلف المحافظات ، لافتًا إلى الإعداد لافتتاح المضمار خلال الفترة المقبلة وإقامة مهرجانات للهجن محلية و دولية، مشيدًا بما تشهده المحافظة من طفرة على كافة الأصعدة.

أشار الوزير إلى الاهتمام بالرياضات التراثية والتى تعكسها رياضة الهجن والتى تشهد اقبالا كبيرا من الممارسين لتلك الرياضة العريقة، مبينا انه يمتاز بها أبناء المحافظات الحدودية وتقوم الوزارة بتلبية رغباتهم بإقامة مضمار الهجن لاستضافة مسابقاتها .

من جانبه، وجه الزملوط التقدير والشكر لوزارة الشباب والرياضة على دعم إنشاء مضمار الهجن في وقت قياسي ، وحرص وزير الشباب والرياضة على متابعة الموقف التنفيذي والإنشائي للمضمار، وتذليل أي عقبات تواجه التنفيذ.

أوضح المحافظ أن مضمار الهجن يضم منصات مشاهدة رئيسية وفرعية ومضمار للسباق بطول ٥ كم وقرية تراثية على الطراز البيئي وطرق خدمية للمتسابقين والإعلاميين ومنطقة استراحات ومستشفى بيطري.

كما قام صبحي والزملوط بتكريم الفائزين بماراثون الدراجات الهوائية الذي تم إطلاقه بمشاركة ٢٠٠ شاب وفتاة، وذلك في إطار تشجيع ممارسة رياضة ركوب الدراجات بين مختلف الفئات العمرية ورفع مستوى اللياقة البدنية للشباب.

كما أشادوا بأداء وعروض فريق الباتيناج والذي يُعد أحدث الرياضات التي تم تنفيذها على أرض المحافظة.

وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان نادي الهجن والفروسية الدولي

وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان نادي الهجن والفروسية الدولي

وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان نادي الهجن والفروسية الدولي

وزير الشباب

وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان نادي الهجن والفروسية الدولي

وزير الشباب

وزير الشباب ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان نادي الهجن والفروسية الدولي